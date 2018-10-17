Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak

Berkay Şahin'in burnunu kıran Arda Turan'ın 12.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasının talep edildiği iddianame kabul edildi. Arda Turan ile Berkay Şahin, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Emirgan'da başlayan ve hastane koridorlarında devam eden kavgayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca önceki gün hazırlanan iddianame üzerindeki incelemelerini tamamladı.

Mahkeme, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin'in müşteki, futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in ise ''müşteki-şüpheli'' sıfatıyla yer aldığı iddianameyi kabul etti.

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019'da yapılmasını kararlaştıran mahkeme, taraflara duruşma tarihini bildiren tebliğ gönderilmesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Arda Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama'', ''korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma'' suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında ise ''hakaret'' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.