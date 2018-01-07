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Arda Turan transferinde sürpriz gelişme
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Arda Turan transferinde sürpriz gelişme

Chicago Fire'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan' için sürpriz şekilde devreye giren Medipol Başakşehir'de başkan Gümüşdağ, 'Şartlar oluşması durumunda Arda'yı transfer edebiliriz.' dedi.

Arda Turan hakkında öne sürülen transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Barcelona'dan gönderilmesi neredeyse kesinleşen Milli oyuncu için önce Arselan ve Milan'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Sözü geçen kulüplerden resmi bir girişim gelmezken Arda'nın adı son dönemde Türk kulüpleriyle ciddi anlamda anılmaya başlandı.

Arda için sürpriz şekilde devreye giren Medipol Başakşehir'de transferin ilk sinyalini Abdullah Avcı vermişti. Arda'ya övgüler dizen Avcı'nın ardından kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da şartların oluşması durumunda Arda'yı Başakşehir'e getirebileceklerini söyledi.

Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgisinin olduğunu bilinen Arda Turan cephesinde ise öncelik Avrupa kulüpleri. Türkiye'ye dönmeye henüz sıcak bakmayan Arda Turan, Avrupa'da istediğini teklifleri bulamaması durumunda Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendirecek.

"ŞARTLAR OLUŞURSA..."

"Şu anda Arda Turan ile bir temasımız yok. Biz Arda'nın öncelikli olarak Avrupa'da oynamasını istiyoruz. Kendisi ve menajeri, İngiltere ve Fransa'da bazı takımlarla görüşüyor. Bu takımlardan biri kafasına yatmazsa ya da o ülkede oynamak istemezse bizim kapımız her zaman Arda gibi markaya ve kaliteli futbolcuya açıktır. Zaten Arda da bizde oynamak isteyecektir. Eğer şartlar oluşursa oturur konuşuruz ve kendisini kadromuza katarız. Onun gibi bir futbolcuya sahip olmayı isteriz. Bunu kim istemez ki? Ancak her şey Arda'nın vereceği karara bağlı. Bizim kapımız sonuna kadar açık."

 


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