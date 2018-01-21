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Arda Turan Süper Lig'e golle başladı
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Arda Turan Süper Lig'e golle başladı

Barcelona'dan kiralık olarak Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, 6 yıl aradan sonra geldiği Süper Lig'de ilk maçında şık bir gole imza attı.

Barcelon'da bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen Arda Turan, kiralık olarak geldiği Medipol Başakşehir'de sezonun ikinci yarısına golle başladı. Bursa'da oynanan mücadelede zorlu maç Başakşehir'in 3-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken goller, Attamah, Mossoro ve Arda Turan'dan geldi.

Sürpriz şekilde Başakşehir ile anlaşan Arda Turan, Barcelona'daki yönetimi kıskandıracak bir gole imza attı. Maçın 65'inci dakikasında oyuna dahil olan tecrübeli yıldız, 86'ncı dakikada attığı şık golle Süper Lig kariyeniye merhaba derken golü de Afrin operasyonundaki askerlere hediye etti.

BAŞAKŞEHİR SÜPER BAŞLANGIÇ YAPTI

Ligin ilk yarısını birinci sırada tamamlayan Başakşehir, zorlu Bursaspor deplasmanından 3 puanı 3 golle alarak ikinci yarıya da iddialı başladı. ZTK'da Giresunspor'a elendikten sonra "Tek hedef lig" diyen Avcı'nın öğrencileri ligin ikinci yarısı içinde umut verdi.

6 YIL 8 AY SONRA GOLLE DÖNDÜ

Takımının, Giresunspor ile 17 Ocak'ta oynadığı kupa maçından 2 gün önce Başakşehir ile sözleşme imzalayan Arda Turan, Bursaspor ile deplasmanda oynanan maçın 65. dakikasında oyuna dahil oldu.

En son 20 Mayıs 2011'de Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı maçla birlikte Süper Lig'de oynayan 30 yaşındaki oyuncu 6 yıl 8 ay sonra Süper Lig'de sahne aldı.

 


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