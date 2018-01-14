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Arda Turan'ı transfer eden Başakşehir'in değeri katlandı
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Arda Turan'ı transfer eden Başakşehir'in değeri katlandı

Son iki sezonun fırtına ekibi Medipol Başakşehir Arda Turan'ı transfer ederek rakiplerine gözdağı verirken, kadro değeri olarak da ligin en değerli 4. takımı oldu.

Son sezonlarda gösterdiği performansla ligin üst sıralarını zorlayan Medipol Başakşehir, değerini katlamayı sürdürüyor. İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yanı sıra Türkiye'den de Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgilendiği Arda Turan'ı renklerine katarak büyük sükse yapan Başakşehir, kadro kalitesi olarak da üst sıralara çıktı.

Medipol Başakşehir, Arda Turan transferiyle kadro değerini 81 milyon Euro'ya çıkarırken, Süper Lig'in en değerli 4. takımı oldu. 81 milyon Euro değerindeki Başakşehir, bu alanda 3. sırada bulunan Fenerbahçe ile arasındaki farkı da azalttı. Süper Lig'de en değerli kulüp 112.6 milyon Euro ile Beşiktaş olurken, ikinci sırada 104.3 milyon Euro'luk kadro değeriyle Galatasaray yer alıyor.

ARDA TURAN'IN BONSERVİSİ YAYIN GELİRİNDEN

Maçlarını Fatih Terim Stadı'nda oynayan Medipol Başakşehir, ortalama 5-6 bin seyirciyle iç maçlarını oynarken Arda Turan gibi yüklü bir transfer anlaşmasını nasıl karşılayabildiği merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in yayın havuzundan elde ettiği gelire dikkat çekti. Bua göre geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Başakşehir 65 milyon TL'lik gelir elde etti. Bu gelire sponsorlar da eklenince toplam tutar 100 milyon TL'yi buldu.

 

 


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