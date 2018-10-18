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Arda Turan hakkında FETÖ bağlantısı şüphesi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Arda Turan hakkında FETÖ bağlantısı şüphesi

Berkay Şahin ile yaşadığı kavganın ardından gündemden düşmeyen Arda Turan hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması yürütüldüğü öğrenildi.

Arda Turan'ın başı bu sefer de FETÖ soruşturması nedeniyle ağrıyacak. Berkay Şahin ile yaşadığı kavga skandalı nedeniyle gündemden düşmeyen Arda Turan hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcuya "FETÖ terör örgütüne üye olmak", "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" gibi suçlar yöneltildiği iddia edildi.

FETÖ'nün futboldaki yapılanmasına ilişkin futbolcular Emre BelözoğluArda TuranOkan Buruk, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Ünlü futbolcular hakkındaki soruşturmanın "FETÖ terör örgütüne üye olmak", "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

FETÖ BAĞLANTILARI İNCELENİYOR

Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, futbolcular hakkında örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, ünlü isimlerin ifadelerinin alınıp alınmayacağına karar verecek. Belözoğlu, Turan, Buruk ve Korkmaz hakkındaki soruşturma dosyaları ayrı ayrı yürütülüyor.

BEKİR İRTEGÜN'ÜN İFADESİ

Daha önce eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, İsmail Şengül, eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Önceki gün görülen duruşmada sanıklar ifadelerinde aralarında Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu birçok futbolcunun ismini vermişti.

KULÜBÜ 2,5 MİLYON LİRA CEZA KESMİŞTİ

Başakşehirli futbolcu Arda'nın, şarkıcı Berkay'la yaşadığı kavgadan dolayı 12,5 yıl hapsi isteniyor. Kulübü de 2,5 milyon lira ceza kesmişti.


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