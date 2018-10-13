Arda Turan'dan her şey yolunda pozu

Emirgan'da bir eğlence mekanında Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddia edilen Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan ile görüntülendi. 8,5 aylık eşini doktor kontrolünden alan Arda Turan, hastane çıkışı eşiyle el ele görüntülendi.

Günlerdir gündemdem düşmeyen Arda Turan, şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın ardınan emniyette 3 saat ifade vermişti. Taciz iddiaları nedeniyle büyük tepki çeken Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında helalleşeceğini söylemişti.

ARDA TURAN'DAN SORUN YOK MESAJI

Hamza Arda adını verecekleri oğullarının doğumuna az kala yaşanan rezaletle sarsılan Aslıhan Doğan muhabirlerin soruları üzerine “Bir şey demeyeceğim. Arda geliyor, doktora gözükeceğiz” dedi. Çift ayrı ayrı araçlarla geldikleri hastaneden el ele ayrıldı.