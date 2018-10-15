Arda Turan-Berkay kavgasıyla ilgili şok detay gün yüzüne çıktı

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında hastane koridorlarında devam eden kavganın görüntülerini gizlediği iddiasıyla bir emniyet amirinin görevden alındığı öne sürüldü. Emirgan'da bir eğlence mekanında başlayan kavga, Berkay'ın burnunun kırılması üzerine hastane koridorlarında devam etti. Futbolcu Arda Turan, ruhsatsız silahıyla Berkay'ın kaldığı hastaneye gelerek burada bir el ateş etmişti.

Skandal olayın ardından bomba bir iddia gündeme geldi. Habertürk.com yazarı Nagehan Alçı, hastanede yaşanan Arda Turan-Berkay kavgasının görtüntülerinin emniyete verilmesini engellemek isteyen bir amirin görevden alındığını iddia etti.

Alçı'nın 'Hastaneler ve güvenlik' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Arda Turan meselesi vesilesiyle hastanelerimizdeki güvenlik açığını da görmüş bulunuyoruz. Hepsi için konuşamam ama benim bildiğim hastanelerin kapısında bir x-ray cihazı ve güvenlik yok. Herkes elini kolunu sallayarak içeri girebiliyor."

"ÇANTASINA BIÇAĞI ATAN İSTEDİĞİ GİBİ HASTANEYE GİREBİLİR"

"Bu 24 saat için geçerli. Evet geceleri ana girişler kapanıyor ama bu kez de acilden her yere ulaşmak mümkün. Arda örneğinde anladık ki beline silahı sokan da, çantasına bıçağı atan da istediği gibi hastaneye girebilir, hatta hasta odalarına kadar bile çıkabilir."

"Hastaneler insanların en savunmasız olduğu alanların başında geliyor. Her türlü erişime bu kadar açık olmaları bence bir güvenlik zafiyeti. AVM'ye girerken kontrol var da hastaneye girerken neden yok?"

"BU İDDİA DOĞRU MU?"

"Önceki gün bir arkadaşım "Sana bir hikaye anlatacağım, inanamayacaksın" dedi. Arda ve Berkay'ın kavga ettiği hastanede çalışan birini tanıyormuş. Dediğine göre silahlı kavga görüntülerinin dışarıya sızmaması için hastane içinde birileri gayret göstermiş. Emniyete verilmesini engellemeye çalışanlar olmuş. Bu nedenle emniyet amiri görevden alınmış."

"Şayet bu iddia doğru ise muhakkak soruşturulması gerekir. Kim, ne karşılığı o görüntülerin ortaya çıkmasının önüne geçmeye çalıştı?"

NELER YAŞANMIŞTI?

Emirgan'da bir eğlence mekanında Arda Turan ve Berkay Şahin arasında yaşanan "laf atma" tartışmasında Arda, Berkay'a kafa atarak burnunu kırdı. Daha sonra Berkay hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcunun ise ünlü şarkıcının hastaneye kaldırılmasının ardından hastaneye gitti ve silahla bir el ateş açtı.