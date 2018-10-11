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Arda Turan-Berkay kavgası mahkemeye taşındı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Arda Turan-Berkay kavgası mahkemeye taşındı

Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık yaptığı iddiası üzerine ikili arasında başlayan kavga, mahkemeye taşındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arda Turan'ın adının karıştığı son skandalda savcılık devreye girdiyor. İddialara göre Arda Turan, Emirgan'da lüks bir mekanda popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık etti. Bunun üzerine Arda ile Berkay arasında çıkan kavgada, ünlü futbolcu eşinin gözleri önünde Berkay'a kafa atarak burnunu kırmıştı.

Arda ile Berkay arasında çıkan kavga mahkemeye taşınıyor. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, Arda Turan'ın adliyeye ifadeye çağırılabileceği öğrenildi.

BERKAY'IN EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, şarkıcı Berkay'ın eşinin şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı. Olayı araştıran savcılığın önümüzdeki günlerde Arda Turan'ı ifadeye çağırabileceği öğrenildi.

"EVLİ OLMASAN SENİ KAÇIRMAZDIM"

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, ayrı ayrı gittikleri eğlence mekanında kavga etti. Kavganın sebebi ise Arda'nın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık yapması olduğu iddia edildi. Konu sonrası açıklama yapan Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, yaşanan olayı şu şekilde anlatmıştı:

"Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşacağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı."

ARDA TURAN: OLAYDAN SONRAHELALLEŞTİK

Olay sonrası açıklama yapan Arda Turan, "Berkay 'Yarın seninle konuşalım' dedi tamam dedim sonra enseme dokununca kafa attım. Berkay'ın yanına hastaneye gittim yanlış anlaşılma olmuş diyerek helalleştik" dedi. Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan Şahin ise yaşanan olayın ve hiçbir 3. şahsın bana ailesine zarar verebilecek nitelikte olmadığını söyledi.


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