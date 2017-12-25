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Arda'nın sosyal medya paylaşımları taraftarı heyecanlandırdı
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Arda'nın sosyal medya paylaşımları taraftarı heyecanlandırdı

Barcelona kariyerini neredeyse kesin olarak bitiren Arda Turan'ın adı flaş şekilde Beşiktaş ile anılmaya başlandı. Önceki gün İstanbul'a gelen tecrübeli oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar taraftarı heyecanlandırdı.

'Come to Beşiktaş' çılgınlığının son halkası Arda Turan mı olacak? Barcelona 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Milli oyuncunun adı son günlerde Beşiktaş ile anılmaya başlandı. Önceki gece İstanbul'a gelen yıldız oyuncu burada bir araya geldiği Beşiktaş file bekçisi Tolga Zengin ile yaptığı paylaşımlar taraftarı heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz haftalarda adı Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın Milli takımda sorun yaşadığı Fatih Terim'in Florya'ya dönmesi üzerine Galatasaray'a transferi zor girerken, Beşiktaş'ın Arda için devreye girmesi transfer piyasasını alevlendirdi. Kulislerde konuşulanlara göre Beşiktaş'ın olası teklifine evet diyeceğini belirten Arda'nın, siyah-beyazlı yönetimden transfer teklifi gelmesi durumunda Beşiktaşlı olacak.

Beşiktaş'a gelmek istediğini bir kaç ay önce Başkan Fikret Orman'a ileten milli oyuncu için teknik direktör Şenol Güneş'ten olumlu görüş alan transfer komitesi Barcelona'ya Arda'yı kendilerine bedelsiz kiralayıp kiralamayacaklarını sordu.İspanyol kulübünün cevabını yakın bir zamanda vermesi beklenirken Arda Turankanadında da ilginç gelişmeler de yaşandı.

 

 


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