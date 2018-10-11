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Arda'nın eşi Aslıhan Doğan'dan taciz iddialarına yanıt
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Arda'nın eşi Aslıhan Doğan'dan taciz iddialarına yanıt

Arda Turan'ın bir barda Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddialarının ardından Arda'nın hamile eşi Aslıhan Doğan'dan yanıt geldi.

Arda Turan, popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i taciz etti iddialarının ardından başlayan kavga sonrası Arda'nın eşi Aslıhan Doğan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnstagram hesabından açıklama yapan Aslıhan Doğan, 'Kimse aileme zarar veremez.' dedi.

Arda Turan, iddialara göre Emirgan'da bir mekanda Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i sözle taciz etti. Bunun üzerine Berkay ile kavga eden Arda, ünlü şarkıcıya kafa atarak burnunu kırdı. Dünden bu yana konuşulan olay sonrası Arda Turan Teve 2'de yayınlanan 2. Sayfa programına bağlanarak yaşananları anlattı. Özlem Ada Şahin ile konuşmadığını söyleyen Arda, 'Duyduklarım karşısında şoke oldum.' dedi.

'NEDEN KAVGA ETTİĞİMİZİ BİLE BİLMİYORDUM'

Teve2'deki 2. sayfa programına konuşan Arda Turan ise olayı şu sözlerle anlattı:

"O hanımefendi ve arkadaşları yan masamızda eğleniyordu. 1 saat sonra mekana Berkay geldi. Benim yanıma gelip 'Kaptan seninle yarın görüşelim mi' dedi. 'Tamam Berkay, konuşalım' dedim. Önce şakalaşıyor sandım. Sonra gelip ensemden tutunca sinirlendim. Sonra 'sana ne oluyor' dedim, kafayı koydum.

O ana kadar neden kavga ettiğimizi bile bilmiyordum. Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim. Onu da Özlem aramış. Duyduklarım karşısında şoke oldum.

Berkay'ın eşiyle aramızda hiçbir sohbet olmadı.

Hastaneye silahla gittim. Berkay'a 'Ben kimsenin karısına, kızına bakmam. Eğer bu iftiraya inanıyorsan bana sık' dedim. Hastanede 'bir yanlış anlaşılma olmuş' dedik. Eşiyle ve Berkay ile sarılarak, helalleşerek ayrıldık.

Sabah uyandığımda Berkay ve eşinin bu açıklamalarını okudum."

ASLIHAN DOĞAN: KİMSE AİLEME ZARAR VEREMEZ

Doğumuna 2 hafta kalan Aslıhan Doğan Instagram sayfasında konuyla ilgili bir açıklama yayınladı:

"Yaşanmışlıklarıyla her daim olgunlaşmış bir insan, yetiştirilme şeklinden ötürü aile kavramının ne olduğunu iyi bilen bir evlat, tahmin edilenden çok daha güçlü bir kadın, ve en önemlisi bir anne adayı olarak yazıyorum. İlişkimin ilk gününden evliliğimin bugününe kadar ne kadar saçmalık varsa önüme sunuldu. Farklı amaçlara hizmet eden, beni sosyal platformda eleştirmeyi kendinde hak gören, ve maalesef mutsuzlukla beslenen hazımsız insanlarla karşılaştım. Sabrım bir çok kez denense de bugüne dek kimseye istediğini vermedim. Bugün de vermeyeceğim. Allah'ın izniyle oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin, ve hiçbir 3.şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim. Saygılar..."


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