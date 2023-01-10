ARANIYOR... ACİLEN BİR MİLYON KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR...

Türkiye Lojistik sektörü, dünya sıralamasında oldukça önemli noktalarda. Ancak zamanında tedbir alınmadığı için ayağına gelen çok önemli fırsatlarıda kaçırıyor.

Dünya ihracat devi Çin'in bir kuşak bir yol projesi kapsamında Orta Koridor rotası ülkemiz üzerinden geçiyor.

Türkiye Avrupa ve Asya arasında ciddi bir köprü. Kuşak ve Yol Girişiminde Türkiyenin konumunun daha da güçlenmesi için bazı yatırımların yapılması şart.

Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattı. istanbul Havalimanı, Yavuz sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve liman yatırımlarının bulunduğu tespitinin artından Orta Koridor'da Türkiye'nin doğudan batıya kesintisiz erişimin sağlanması açısından son derece kritik bir yere sahip.



Pandemi döneminde ulaşım rotalarının ve pazarların çeşitlendirilmesinin önemi bir kez daha anlaşıldı. Orta Koridor güzergahında hedeflenen kapasiteye ulaşılması için öncelikle Türkiye'nin ardından komşu ülkelerin altyapı, gümrük ve mevzuat iyileştirilmeleri yapması gerekiyor.

Türkiye geçtiğimiz yıl Kasım ayı sonu itibariyle mal ithalatımız yaklaşık 331 milyar dolar, ihracatımız ise 231 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri çerçevesinde Ocak-Ekim 2022 döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 52,92 artışla 76 milyar dolar tutarında hizmet ihracatı gerçekleştirdi.

Taşımacılık hizmetlerinde yüzde 57,89'luk bir artış yaşandı. Yük gelirleri ise 10 milyar 385 dolar olarak gerçekleşti.

Konumuz aslında lojistiğin taşımacılık sektörünü kapsıyor. Karayollarında taşımacılık yapan ağır yük kamyonlarında milyonlarca şoför çalışıyor. Uluslararası taşımacılık daha bir tecrübe gerektiğinden şoförlerin büyük çoğunluğunu 45 yaş üstü insanlar oluşturuyor. Yaşları 70'e dayanan şoför sayısı hiçde azımsanacak kadar değil.

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu gündeme gelipte, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu sorunun çözüldüğüne dair haberlerin yoğunlaşması, Lojistik sektöründe çok önemli bir karamsarlığa yol açtı.

Aslında sektör yetkililerinin ifadelerine göre hayret edilecek bir tablo ortaya çıktı. Lojistik sektöründe çalışan şoförlerin yarısından fazlası EYT'li imiş!...

Adamlar şimdi kara kara düşünüyorlar. Şoförler emekli olursa biz ne yaparız, Sektör ne duruma düşer!..

Bir anda ortaya çıkan bu tablo gerçekten beni bile şaşırttı.

Meğer çok gizli, üstü örtülü bir sorunmuş bu...

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Biz tarım ve hayvancılık sektöründe yaş ortalamasının 50'nin üzerinde olduğunu biliyorduk. Ancak taşımacılık sektöründe de aynı sıkıntıların yaşandığına daha evvel şahit olmamıştık.

Pandemi döneminde başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkeleri ve ABD'de şoför ihltiyacının çok fazla olduğunu, ingiltere'de kamyon şoförlerinin aşırı çalışmayı ve iş yükünün ağırlığını protesto ederek greve gitmesiyle duymuştuk.

Meğer Türkiye'nin de bu ülkelerden bir farkı yokmuş!.

"Gençler kamyon şoförlüğüne hatta uluslararası taşımacılığa karşı ön yargılı baktığı için sektöre taze kan gelmiyor diye serzenişte bulunuyor" bir lojstik şirketinin yöneticisi. İş şartlarının ağırlığı, trafikdeki aşırı yük ve karmaşa gençlerin bu işe soğuk bakmasına sebep oluyor.

Üstelik yurtdışına çalışan kamyonların günlerce haftalarca yollarda vakit geçirmesi, evinden, ailelerinden uzun süre ayrı kalmaları yüzünden uluslararası şoförlüğü cazip kılmıyor diyor" Lojistik yöneticisi...

Sektör yöneticilerinin ifadelerine göre Lojistikte çalışan şoförlerin yarısından fazlası EYT'li olduğu için, emekli olmaları durumunda sektörün büyük bir sarsıntıya uğrayacağı korkusunu taşıyorlar.

Çalışma koşullarında mevzuata göre emekliye ayrılanların çalışma düzenleri oldukça kısıtlandı. Hükümet emekli insanların çalışmasına soğuk bakıyor. Ama hayat şartları emeklilerin maaşlarını sildi süpürdü. Çalışmak zorundalar. Bu gerçeği maalesef yöneticilerimiz kabul etmiyorlar.

Lojistik sektöründe bir kaç seneye kalmadan yaklaşık 2 milyon sürücü açığının ortaya çıkacağını önemle belirten yetkiiler, bu konuya şimdiden acilen el atılmasını istiyorlar. Üniversitelerin lojistik bölümlerinde eğitim gören öğrencilerinde bu açığı kapatma noktasından çok uzakta olduğu biliniyor.

Nasıl bir yöntemle şoför açığı kapatılacak bilinmiyor. Ama işsizlik girdabında olan Türkiye için bu ihtiyaç gerçekten büyük bir fırsata dönüşecek. Milyonlarca üniversite mezunu işsizimiz var. Kızlı, erkekli İşsiz gençler vakit geçirmeden, Ehliyet kurslarına müracaat edip lisanslı sürücü belgesi almalılar. Kısa süreli dil eğitimide iş arayan gençlere bu sektörde önemli iş fırsatları doğurabilir.

Üstelik bu fırsat sadece Türkiye ile sınırlı değil. Nitelikli kamyon sürücüleri dünyanın her tarafından talep ediliyor. Uluslararası rotalarda çalışan kamyon şoförlerinin gelirleri hiçde az değil. Çalışma şartları gittikleri ülkelerde değişsede, aldıkları ücretler bu zorluklara katlanılabilecek düzeyde..

İşte Pandemi dönemi sonrasında böyle bir manzara ortaya çıktı.

Sadece tedarik zincirleri kırılmadı. Üretimden tüketime kadar iş dünyası yeniden yapılanıyor. Yeni ürünler, yeni rotalar ve yeni teknolojiler bambaşka bir ekonomik model getiriyor.

Bu şartlara ayak uyduranlar, kendilerini yenileyenler yaşama hakkına sahip olacaklar. Nüfus yapısı oldukça genç olan Türkiye ortaya çıkan yeni fırsatlardan neden yararlanmasın....

Durmak Yok Yola Devam.....