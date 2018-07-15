Apple Türkiye'deki ürünlerine zam getirdi

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Apple, Türkiye'de yeni bir fiyatlandırma politikası gerçekleştirdi. Buna göre firma ürünlerine büyük bir zam yaptı.

Yapılan zam yüzde 23 oranında gerçekleşirken, Appele'ın sevilen iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch ürünlerinin fiyatları büyük ölçüde arttı.

YENİ ZAMLAR SONRASI APPLE FİYATLARI BELİRLENDİ

İşte yeni zamların ardından Apple ürünlerinin fiyatları:

iPhone X: Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X, normalde 5.200 TL fiyat bandından alıcılarını bekliyordu. Fakat artık zam ile 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak. Bu telefonunun en üst modelinin fiyatıysa 8.599 TL olarak belirlendi.

iPhone 8: Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu. iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor.

Macbook Pro: Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL'den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor. 15 inçlik yeni Macbook Pro'lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor.

Apple Watch: Yapılan zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı ise 1.999 TL oldu.