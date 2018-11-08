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Antibiyotik direnci nedir? Antibiyotik kullanımı nasıl olmalı?
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Sağlık - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Antibiyotik direnci nedir? Antibiyotik kullanımı nasıl olmalı?

Antibiyotik kullanımının oldukça yaygın olduğu Türkiye'de, uzmanlar antibiyotik direncina karşı uyarıda bulunuyor. Uzmanlara göre gereksiz antibiyotik kullanımı nedeniyle hastalıklar tedaviye karşı direnç kazanıyor.

Gereksiz antibiyotik kullanımı, hastalıkların tedavisinde süreci uzatıyor. Uzmanlara göre gerekli olmadığı durumlarda kullanılan antibiyotik, vücuttaki zararlı bakterilerin direnç kazanmasını sağlıyor. Türkiye'de antibiyotik kullanımının 'geleneksel' bir tedavi yöntemi haline geldiğini belirten uzmanlar, vatandaşları antibiyotik direncine karşı uyardı. Peki antibiyotik diren nedir?

Bakteriler, çevrelerinde meydana gelen değişikliklere hızlı uyum sağlayabilen canlılardır. Antibiyotik direnci de bunun bir örneğidir.

Belirli bir antibiyotiğe karşı direnç, söz konusu antibiyotiğin tedavi dozunda dirençli bakterileri öldüremediğini veya çoğalmalarına engel olamadığını ifade etmektedir.

Antibiyotik direncine sahip bakteriler antibiyotik varlığında, dirençli olmayan bakterilere göre avantaj sağlar ve bunun bir neticesi olarak belirli bir süre sonra ortamdaki bakterilerin çoğu o antibiyotiklere karşı direnç sahibi olur. Ayrıca, bakteriler dirence neden olan genetik yapıları farklı bakteri türlerine de aktarabilir, bu da antibiyotik direncinin bakteriler arasında yaygınlaşmasına önemli katkı sağlar.

DİRENÇLİ BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU CİDDİ HASTALIKLAR

Dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar, özellikle de yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır. Dirençli bakterilerin neden olduğu bu hastalıklar, tedaviye dirençli olup, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve bununla ilgili komplikasyonların gelişmesine, ölüm ve hastalığa yakalanma oranlarında artışa neden olmaktadırlar.

Antibiyotik direncinin önüne geçilmemesi durumunda gelecekte bizi bekleyen tehlike ise bundan çok daha büyüktür. Öyle ki, yakın gelecekte enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotikler tamamen etkisiz hale gelebilir ve basit yara enfeksiyonları ölümle sonuçlanabilir.


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