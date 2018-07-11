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Anthem için 20 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı - Boss savaşıda var!
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Anthem için 20 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı - Boss savaşıda var!

Geçtiğimiz sene E3 2017 fuarında duyurulan Anthem için 20 dakika uzunluğunda yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Yayınlanan videoda boss savaşıda bulunuyor.

BioWare tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Electronic Arts'ın (EA) üstlendiği Anthem için yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Yaklaşık 20 dakika uzunluğundaki video görsel şölen içeriyor. Bunun yanında oyundaki bir boss savaşıda gösteriliyor.

Anthem'in 22 Şubat 2019'da çıkacağını hatırlatalım. Oyun PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştiriliyor. Yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tanrılar tarafından terk edilen bir dünyada karanlık bir grup tüm insanlığı tehdit ediyor. Bu kötü karakterlerin eski çağ teknolojilerini ele geçirmesini yalnızca Freelancer'lar durdurabilir. En fazla dört oyuncudan oluşan takımlar kurun ve yüksek teknolojiyle üretilmiş, el yapımı, eşi benzeri görülmemiş güçlere sahip zırhlı birlikler oluşturun. Uçsuz bucaksız harabeleri keşfedin, ölümcül güçlere sahip düşmanlarla savaşın ve bu dünyaya ait olmayan eşyaları toplayın. Katıldığınız her görevde Javelin'inizle birlikte giderek güçleneceksiniz. Durmadan değişen bir dünyada tehlikelerle savaşın. Düşmanı alt etmek için güçlerinizi birleştirin. Takım olarak zafer kazanın.

Kahramanlar güçlerini birleştirerek takım olarak zafer kazanıyor: Anthem'in temelinde başkalarıyla bağlantı kurabileceğiniz sosyal bir deneyim yatıyor. Birlikte çıkacağınız maceralarda yanınıza üç oyuncu daha alarak hem takım olma becerilerinizi hem de bireysel yeteneklerinizi geliştirin. Her oyuncunun Javelin exosuit tercihi, takıma yaptığı katkıyı ve stratejik görevini şekillendirecek. Birlikte keşfe çıkın veya zor görevlerde birbirinizi çağırarak yardım almak için arkadaşlarınızla sözleşin. Keşif yaptıkça, eşsiz ve unutulmaz karakterlerle dolu sürükleyici bir hikayenin kapılarını aralayacaksınız. Kusursuz ve akıllı eşleştirme özelliği, birlikte maceralara atılmak için diğer oyuncuları hızlı ve kolay bir şekilde bulabilmenizi sağlayacak.


Kişiselleştirilebilir exosuitlerden oluşan bir cephanelik arasından seçim yapın: Freelancer olarak dünyaya her girişinizde koleksiyonunuza erişebilir ve güçlü bir Javelin exosuiti seçebilirsiniz. Javelin exosuitleri, pilotunu üstün saldırı ve savunma becerileriyle donatmak için tasarlanmış zırhlardır. Çeşitli özelliklere sahip farklı silahlarınızı ve yok edici güçlerinizi kullanın. Kemikleri tuzla buz eden yumruklar savurun. İnanılmaz hızlarda hareket edin, göklerde roket hızıyla uçun veya suyun derinliklerine güvenle dalın. Oyunu oynarken, hem bir Javelin pilotu olarak kendi becerilerinizi, hem de exosuitlerinizin savaş ve hareket becerilerini sürekli olarak geliştireceksiniz.

Başarılarınızı sergilemek için Javelin'lerinizi kişiselleştirin: Rütbeniz yükseldikçe ve güçlü düşmanları yendikçe, ganimetler kazanıp oyun içindeki aşamaları tamamlayacak ve Javelin'lerinizi yeteneklerinizin ve başarılarınızın görsel bir simgesine dönüştüren muhteşem kişiselleştirme seçeneklerinden yararlanacaksınız.

Durmadan değişen tehlikelerle ve gizemlerle dolu bir dünyayı keşfedin: Frostbite altyapılı Anthem'in görsel açıdan etkileyici, gelişmekte olan uçsuz bucaksız dünyası öngörülemeyen koşullar, tehlikeler ve düşmanlar barındırıyor. Canlı bir deneyim olan Anthem, zaman içerisinde değişip gelişerek yeni hikayeler, zorlu görevler ve etkinlikler sunacak. Güzelliklerin yanı sıra ölümcül tehlikeler de barındıran bu dünya, Freelancer takımınızla çıktığınız her yeni keşifte sizi stratejik açıdan zorlayacak.


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