Antalya, mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık ve yüksek nem oranıyla birlikte adeta nefes almanın zorlaştığı bir gün yaşadı. Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 81’e kadar yükseldi.

Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri, serinlemek için Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Denize girenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar su sporları yaptı, sahil bandındaki yeşil alanlarda ise piknik yapanlar ve gölgeliklerde oturanlar dikkat çekti.

Sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerinde

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Antalya genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde seyredeceği uyarısında bulunmuştu.

Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıran nem oranı nedeniyle dışarıda bulunanlar zor anlar yaşadı. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin mümkün olduğunca dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.