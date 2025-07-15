İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın Antalya Arama Kurtarma ekibi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. 10 kişilik dalgıç ekibi, Kaleiçi Yat Limanı’nda deniz yüzeyinde 9x16 metre büyüklüğünde dev bir Türk bayrağı açtı.

Bayrağın açılmasının ardından su altında çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirilirken, etkinlik alanda toplanan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

"Aynı ruhla, aynı kararlılıkla buradayız"

Etkinlik sonrası açıklama yapan İHH Su Altı Arama Kurtarma ekibi lideri Ali Uygur, 15 Temmuz’u unutturmamak için her yıl farkındalık oluşturan çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Uygur, 2016’daki darbe girişimi gecesini şöyle hatırlattı:

“O hain kalkışmayı duyduğumuz anda ekip olarak hemen harekete geçtik. Antalya'da resmi kurumların çevresinde nöbet tuttuk, direndik. Bugün de aynı ruhla buradayız. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık diliyoruz.”

"Bayrağımızı denizde de dalgalandırdık"

Dalgıçlar tarafından denizde açılan Türk bayrağı, hem görsel hem de duygusal anlamda dikkat çekerken, katılımcılar etkinliğin anlam ve önemine vurgu yaptı.

İHH ekibi, 15 Temmuz’un milli hafızada canlı tutulması için bu tür sembolik etkinliklerin önemini yineledi.