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Antalya'ya turist akını
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe GÜREL

Antalya'ya turist akını

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden alınan son verilere göre Şubat ayı içerisinde Antalya’ya gelen turist sayısında artış oldu.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden alınan son verilere göre Şubat ayı içerisinde Antalya'ya gelen turist sayısında bu senede yüzde 50'lik bir artış olduğu vurgulandı.

Ocak-Şubat arasındaki iki aylık dönemde Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 50'lik bir artış göze çarptı. Alınan son verilere göre özellikle İsveç ve Norveç'ten ilk iki ayda geçtiğimiz yıla göre gelen turist sayısının 500 civarında olduğu ifade edildi.

Turist Sayısı Daha da Artacak

Antalya'nın ana pazarları, Rusya Federasyonu'ndan yüzde 80, Almanya'dan yüzde 53, İngiltere'den ise yüzde 28 oranında artışlar sağladığı gözlemlendi. Tüm Avrupa ülkelerinden gelen turist sayısı ise ilk iki ayın verilerine göre daha da artarak devam edeceği ve yaz aylarında bu rakamın 2 katına kadar çıkacağı ifade edildi.


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