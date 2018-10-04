Antalya'ya şehit ateşi düştü Batman şehidinin kimliği belli oldu

Türkiye, Batman'da şehit düşen 7 kahraman askerine ağlıyor. Teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 7 askerin kimlikleri belli olmaya başladı. Ispartalı Uzman Çavuş Ali Hekim'in şehadet haberi Antalya'daki ailesine ulaştı.
24 yaşında şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim'in babaevi Türk bayraklarıyla donatılırken, şehidin henüz 1 ay önce evlendiği öğrenildi.
HASANKEYF'TE 7 ASKER ŞEHİT
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş 7 asker şehit olurken, 2 asker de ağır yaralandı.
ŞEHİDİN EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI
Şehit askerlerden Uzman Çavuş Ali Hekim'in Antalya'daki baba ocağına ateş düştü. Aksu ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki gecekonduda yaşayan Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, kapıda ambulans içinde sağlık ekibi hazır bekletildi.