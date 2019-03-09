Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 41 arttı

Antalya'da bu yıl hedeflenen 15 milyon turist sayısı, 2019 Ocak- Şubat aylarında yüzde 41 artış göstererek 193 bin kişi olarak kaydedildi.

Antalya'ya seyahat acenteleri ve tur operatörleri aracılığıyla gelen turist sayıları, Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz tarafından açıklandı.

Yavuz, yılın ilk 2 ayında havalimanı gelişlerinin artışının yanı sıra acenteler vasıtasıyla gelen turist sayısının bugüne kadarki en yüksek rakam olan 193 bin olarak gerçekleştiğini söyledi. Geçen yıla göre yüzde 41 artış olduğunu belirtti.