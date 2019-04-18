Antalya için zirai don uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın iç kesimlerine yönelik zirai don uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar, 22 Nisan Pazartesi ve 23 Nisan Salı sabahına kadar, tarımsal faaliyetin olduğu Antalya'nın iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir" denildi.