Antalya'daki orman yangınında hasar büyük

Türkiye bu sabah Antalya'dan gelen orman yangını haberiyle gözlerini Akdeniz'e çevirdi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde başlayan yangın tam 8 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, yetkililerden edibilen bilgilere göre 70 hektarlık yeşil alan kül oldu.

Antalya'ya bağlı Kumluca İlçesi'ndeki Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkii Papazkoyu'nda saat 11.00'dan itibaren orman yangını çıktı. Oldukça geniş bir alanda kendini gösteren yangına anında havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle güçlenen alevler kuru otları ateşe vererek ilerleyişini sürdürdü.

HAVADAN VE KARADAN 8 SAAT MÜDAHALE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle yanan alanları ve söndürme çalışmalarını havadan inceledi. Telsizden yer ve hava ekiplerine anons yapan Pakdemirli, "Siz uyumadan biz de uyumayacağız. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Helikopterle Mavikent Mahallesi'ndeki piste gelen Pakdemirli, buradaki yangın yönetim aracında, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, saat 10.25'te çıkan yangına, bakanlığa bağlı ekiplerin saat 10.35'te ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.

Bölgede nemin yüzde 30'larda olması, rüzgarın ise saatte 30 kilometre hızla esmesi ve yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Pakdemirli, "Bu tarz bir yangına müdahale ettiğimizin çok üstünde hava aracı ve yer ekipleriyle müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla 5 uçak, 9 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer, 300 yangın işçisiyle söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz. 100 yangın işçisi de yolda." diye konuştu.

70 hektar alan zarar gördü

Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla yangın bölgesinde olduğunu, belediyelerin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 70 hektar ormanlık alan yangından etkilenmiş gözüküyor. 100 dönüm kadar sera alanı etkilendi ancak yukarıdan baktığımızda seralardaki etkinin minimal düzeyde olduğu gözüküyor. Yangında bir köy evi ve ahır da zarar gördü. Zararların çoğu kısmi zararlar. Gece itibarıyla iklimsel koşullarda hızlı bir değişiklik olmazsa yangın kontrol altında diyebiliriz."

Yangının neden çıktığıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü aktaran Pakdemirli, şu ana kadar kendilerine ulaşmış herhangi bir yaralı veya can kaybı bilgisinin olmadığını vurguladı.

Helikopterle Mavikent Mahallesi'ndeki piste gelen Pakdemirli, buradaki yangın yönetim aracında, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'den bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, saat 10.25'te çıkan yangına, bakanlığa bağlı ekiplerin saat 10.35'te ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.

Bölgede nemin yüzde 30'larda olması, rüzgarın ise saatte 30 kilometre hızla esmesi ve yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Pakdemirli, "Bu tarz bir yangına müdahale ettiğimizin çok üstünde hava aracı ve yer ekipleriyle müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla 5 uçak, 9 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer, 300 yangın işçisiyle söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz. 100 yangın işçisi de yolda." diye konuştu.

Pakdemirli, devletin tüm kurumlarıyla yangın bölgesinde olduğunu, belediyelerin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Yaklaşık 70 hektar ormanlık alan yangından etkilenmiş gözüküyor. 100 dönüm kadar sera alanı etkilendi ancak yukarıdan baktığımızda seralardaki etkinin minimal düzeyde olduğu gözüküyor. Yangında bir köy evi ve ahır da zarar gördü. Zararların çoğu kısmi zararlar. Gece itibarıyla iklimsel koşullarda hızlı bir değişiklik olmazsa yangın kontrol altında diyebiliriz."

Yangının neden çıktığıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü aktaran Pakdemirli, şu ana kadar kendilerine ulaşmış herhangi bir yaralı veya can kaybı bilgisinin olmadığını vurguladı.