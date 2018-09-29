Antalya'da yıldız yağmuru var

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 55'nci yıla özel 55 filmlik zengin bir programla sinemaseverlerleri selamlamaya hazırlanan Uluslararası Antalya Film Festivali'nde bu yıl da yıldız yağmuru yaşanacak. Festivalle özdeşleşmiş bir etkinlik olan geleneksel kortej, Türk sinemasının ve televizyon dünyasının birbirinden seçkin konuklarını Antalya halkıyla buluşturacak. 29 Eylüm saat 15.30'da Cam Piramit öjnünden başlayacak

kortej, Yüzüncü Yıl, anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Meydanı güzergahı üzerinden devam edip, Işıklar Caddesi'nden sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde son bulacak.

Yaklaşık 6 kilometrelik kortejde festivalle yaşıt klasik otomobiller, kortej TIR'ları, gezi otobüsleri ve festival karakterlerinin maskotlarıyla renklenecek kortej, Antalya'da festival havası estirecek.



Kortejin ardından yıldızlar, açılışın düzenleneceği Cam Piramit'e geçecek. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında iki Oscar ödüllü İranlı Yönetmen Asghar Farhadi, dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, dünyanın kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek, sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz, Terminatör 3 filminin yıldızı Kristinanna Loken, ABD'li oyuncu Eric Roberts gibi çok sayıda isim festival için Antalya'da olacak.