Antalya'da özel okula gelen haciz velileri isyan ettirdi

Antalya'da özel bir anadolu lisesinde yaşananlar Türkiye'yi şok etti. Borçları nedeniyle hakkında haciz kararı bulunan 600 öğrencili okul önceki gün haciz memurları tarafından haczedildi. Okuldaki akıllı tahtaları, bilgisayarları ve çeşitli eğitim malzemeleri memurlar tarafından kamyonetlerle taşınırken 600 öğrenci mağdur oldu.

Haciz olayının duyulmasının ardından okula akın eden veliler çocuklarının eğitiminin aksamanısa tepki gösterirken, okul yönetiminin öğretmenler dahil 150 çalışanının maaşını da ödemediği ortaya çıktı. Çalışanlarına maaşları toplu ödeme sözü veren yönetim, okulu sattıklarını ödemelerin en kısa sürede yapılacağı sözü verdiği öğrenildi.

Öğrencilerin derste olduğu sırada okula gelerek akıllı tahta, sıra, masa, murfak malzemeleri ve klima gibi işe yarayan ne arsa sökülüp götürüldüğü haberini alan veliler, okula geldiklerinde ise hiçbir muhatap bulamadı. Öğrenci başına 19 bin TL ödeyen veliler, şimdi hem ödedikleri para hem de çocuklarının aksayan eğitimi nedeniyle zor günler geçiriyor.

"ÇOCUKLARIMIZI NEREDE OKUTACAĞIZ?"

Torununu geçen yıl bu okulda ikinci sınıfa kaydettirdiğini söyleyen Erdal Güllüdağ, “Bu yıl da çocuk okula devam edecekti. Maalesef okulun iflas ettiğini öğrendik. Bazı veliler paranın tamamını peşin ödemiş. Bazıları da senet vermiş. Ne onlar paralarını alabildi, ne biz senetlerimizin karşılığını alabiliyoruz. Onların da nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu okulun şu anda ne olacağı da belli değil. Öğretmenler, çalışanlar maaşlarını alamamış. Biz de çocuklarımızı nerede götüreceğiz, nerede okutacağız? Kalan paralarımızı alacak mıyız o da belli değil. Ortalıkta Milli Eğitim'den de kimse yok. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de karar alacaklarını söylüyor. Alacakları kararla da herhalde okulu kapatacaklar. Tamam da çocuklar ne olacak? Burada yüzlerce öğrenci var. Onlar ne olacak? Veliler binbir zorlukla ödedikleri o paraları nasıl alacak? Herkes sahipsiz bir durumda" diye konuştu.



