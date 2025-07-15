Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli Mahallesi’nde çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. Alevlerin bazı evleri tehdit etmesi üzerine mahalleye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan yoğun şekilde çalıştığı bildirildi. Bazı evlere sıçrayan alevlerin çevredeki yapılar için risk oluşturduğu, müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, bölgedeki rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığını, ancak yangının büyümesinin önüne geçmek için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti. Vatandaşların güvenliği için bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.