Annesini bıçaklayan genç kadın intihar etti

Selma Ç. isimli kadın annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti. İzmir Karşıyaka'da yaşayan 35 yaşındaki Selma Ç. annesini bıçakla ağır yaraladıktan sonra 6. kattaki evlerinin çatısından atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre Karşıyaka Goncalar Mahallesi'ndeki evlerinde birlikte yaşayan Kadriye Ç. ile kızı Selma Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Selma Ç. annesini sırtından ve kafasından bıçakladı. Olayın ardından ağır yaralanan Kadriye Ç. komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Polis merkezindeki işlemlerden sonra serbest bırakılan Selma Ç., saat 02.30 sıralarında, evinin bulunduğu 6 katlı apartmanın çatısına çıkarak, kendisini boşluğa bıraktı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Selma Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kızı tarafından bıçaklanan Kadriye Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğü bildirildi.