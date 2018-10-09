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Kılıçdaroğlu: 10 soru sordum yanıtını ver
Et ve Süt Kurumu'ndan 10 üründe yüzde 10 indirim
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe de TL'ye döndü
Birleşmiş Millet'den Türkiye ve Suudi Arabistan'a çağrı
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Evde nargile içen eşine boşanma davası açtı
Galatasaray Senegalli oyuncu için bastırıyor
Çukurca'da füze saldırısı şehit ve yaralılar var
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Anne ve oğlunu acımasızca dövdü... Şok Görüntüler...
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