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Anne hakim baba savcı çocuk maganda çıktı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Anne hakim baba savcı çocuk maganda çıktı

İstanbul Bakırköy'de aracını kalabalığın üzerine sürerek dehşet saçan şehir magandası Görkem Sertaç Göçmen'in suç dosyasının oldukça kabarık olduğu anlaşıldı.

Bakırköy'de bir AVM önünde aracını kalabalığın arasına sürerek çevre sakinlerine dehşet yaşatan Görkem Sertaç Göçmen isimli şahıs polis tarafından yakalanırken, Göçmen'in annesinin hakim, babasının ise savcı olduğu ortaya çıkmıştı. Bakırköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şehir magandasının suç dosyasının oldukça kabarık olduğu anlaşıldı.

21 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy'de kız arkadaşını darp edince vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı. Öfkeden kendinden geçen Göçmen, aracını kalabalığın üzerine sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan magandanın daha önce de silahla yaralama gibi suçlara karıştığı öğrenildi.

ANNE HAKİM BABA SAVCI ÇOCUK MAGANDA

Hakim anne ile savcı babanın oğlu olan Görkem Sertaç Göçmen geçen yıl Ataköy'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Görkem Sertaç Göçmen'in tutuklanmasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bir alışveriş merkezinin önündeki caddede özel aracı içerisinde kız arkadaşını darp etmesi ve bunu gören vatandaşların olaya müdahale etmek istemesi nedeniyle şüpheli Görkem Sertaç Göçmen, vatandaşlarla kavga etmiş daha sonra cadde ve kaldırımda bulunan yoğun kalabalık şeklindeki vatandaşların üzerine hızla aracını sürmüş ve olay yerinden kaçmıştır. Kısa bir süre sonra şüphelinin aracı ile tekrar olay yerine geldiğini gören vatandaşlar yoğun tepki göstermiş, şüpheli derhal gözaltına alınmıştır.

Olay nedeniyle ikisinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde toplam altı vatandaşımız ve şüphelinin aracındaki mağdur yaralanmıştır. Şüphelinin kanında yapılan incelemede alkol tespit edilmiştir.

Şüpheli hakkında adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğinin tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir"

 


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