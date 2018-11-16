Anketler AKP için alarm veriyor

Yerel seçimler öncesi sokak ropörtajları ve ciddi anketler'de iktidar partisi AKP'nin çok ciddi bir oy kaybı yaşadığı, vatandaşların ekonomik kriz yüzünden devletin iyi yönetilmediği düşüncesinde olduğu bildirildi.

MHP'Lİ ENGİNYURT AKP GERÇEĞİNİ AÇIKLADI

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "AKP için yerel yönetler öncesi durumun hiçde iyi görünmediği sokak anketlerinde bu parti için alarm zilleri çaldığını" söyledi.

ORDU'DA GÖÇ ÇOĞALDI

Enginyurt, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Ordu'da Tekkiraz, Güzelyurt, İlküvez, Alankent, Tepealan ve Salman adıyla 6 yeni ilçe kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu belirtti. 800 bin nüfusa sahip Ordu'nun, 19 ilçesi, yaklaşık 800 mahallesi bulunduğunu dile getiren Cemal Enginyurt, Ordu'nun son 16 yıldır uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar sebebiyle göç verdiğini vurguladı.

MEŞRUİYET TARTIŞMASI BAŞLAR

Cumhur ittifakının 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yüzde 50 oy oranının altına düşmesinin, Türkiye'de bir meşruiyet tartışması başlatabileceğini vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye atfen yaptığı açıklamada Cemal Enginyurt şunları söyledi: " Cumhur ittifakı'nın desteklemek kaydıyda yerel seçimlerde Türkiye'nin her yerinde aday çıkaracağız. Fakat ortada görünen bir gerçek var. Anketlerde iktidar partisi AKP'nin çok zor durumda olduğu oy oranının yüzde 40'ların çok altına gerilediği görülüyor."