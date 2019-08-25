Ankaragücü ile Kayserispor yenişemedi: 1-1

Süper Lig 2. hafta maçında Ankaragücü ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Ankaragücü, Süper Ligin 2. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ankaragücü'nün golünü 59. dakikada Orgill kaydederken, Kayserispor'un golü 90. dakikada Umut Bulut'tan geldi. Ankaragücü önümüzdeki hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

Maç sonunda konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Hep birlikte oturup kulüplerin ekonomik yapısal durumunu nasıl değiştiririz, kulüpler nasıl ayakta kalır diye konuşmamız lazım. Bu sene 1 takım düşsün, 3 takım çıksın, gelecek sezona 20 takımla başlayalım. Bu süreçte her teknik adam hiç korkmadan 17-18 yaşlarındaki oyuncusunu oynatabilir. Oyunun içerisinde de istediği değişikliği yapabilir. Parayla kimse şampiyon olamıyor." dedi.