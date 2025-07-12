Ankara’nın Altındağ ilçesinde boş bir arazide çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle yakındaki bir fayans fabrikasına sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Gültepe Mahallesi Demirciler Sitesi'nde bulunan bir fayans fabrikasının önündeki boş alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın bir bölümüne ulaştı.

İşçiler hemen ihbarda bulundu

Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde bir saat içinde kontrol altına alındı.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikanın bir bölümünde çeşitli seviyelerde hasar meydana geldi.

Can kaybı ya da yaralanma yok

Yetkililer, yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını belirtti. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ise detaylı inceleme başlatıldı.