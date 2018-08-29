Ankara'da verilen şarbon alarmı endişe yarattı

Brezilya'dan ithal edilen havyanlarda tespit edilen şarbon virüsü Ankara'yı alarma geçirdi. Ankara Gölbaşı'ndaki tesiste bulunan 4 bin kadar büyükbaş hayvanda şarbon virüsü tespit edilmesi üzerine işletme karantinaya alındı. 60 hayvanın itlaf edildiği tesise giriş ve çıkışlar yasaklanırken vatandaşlar şarbon virüslü etlerin piyasaya sürülmüş olma ihtimalinden endişe duyuyor.

Kurban Bayramı için Hijazi Group aracılığıyla Brezilya'dan 3 bin 959 adaet büyükbaş hayvan ithal edildi. Hayvanlar Gölbaşı'ndaki tesise getirilerek burada barındırıldı. Gölbaş'ndaki Ahiboz ve Günalan'a yakın mesafelerdeki tesislere konulan hayvanlardan bazılarının ölmeye başlaması üzerine incelemede bulunan yetkililer, yaptıkları inceleme neticesinde şarbon virüsünü tespit etti.

Bunun üzerine işletme ve çevresinin önceki akşam karantinaya alınmasının ardından 60'a yakın hayvan itlaf edildi. Et ve Süt Kurumu'ndan dün yapılan açıklamada “Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir” denildi.

Karantinaya alınan tesise yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Ahiboz ve Günalan mahallerinde hayvancılıkla uğraşanlar, hayvanların koyulduğu tesisin yaklaşık 20 gün önce kurulduğunu ve şarbon hastalığını bayramın ikinci günü duyduklarını söylediler. Hayvanların Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce geldiğini belirten üreticiler, “Hastalık taşıyıp taşımadığına emin olunmadan bu hayvanlar buraya getirilmemeliydi” dediler.

Ahiboz ve Günalan'da 5 bin küçükbaş 5 bin de büyükbaş olmak üzere toplam 10 bine yakın hayvan bulunduğunu belirten Günalan Muhtarı Şener Karatay, “İthal hayvanlar yüzünden buradaki üretici de mağdur oldu, üretici şimdi bu karantinadan dolayı malını satamıyor. Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'nın yanında özel bankalara da borçlar var” dedi.

‘HAYVANLARIMIZI AŞILASINLAR DİYE BEKLİYORUZ'

Üreticilerden Gürol Yeşilada da mağdur olduklarını belirterek şunları söyledi: “Hayvanlarımızı aşılasınlar diye bekliyoruz ama Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri eleman yok diyor. 15 veteriner var ilçe müdürlüğünde, nerede bu veterinerler. Bayramda tatildelerdi. Şarbonun bayram tatili mi olur?”

Başka bir üretici Savaş Özbakır da “Burada 4 bin hayvan var ama bir gemi geldiğinde en az 10 bin hayvan gelir, diğer hayvanların Sincan, Ayaş gibi Ankara'nın farklı bölgelerine gönderildiğini duyduk. Ya bu hayvanlarda da şarbon varsa. Bu hayvanlar nerede yetkililer açıklamalı” iddiasında bulundu.

BAKANLIK: PİYASAYA SÜRÜLMEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ise işletmeye koyulan hayvanların hiçbirinin piyasaya sürülmesinin söz konusu olmadığını belirterek, “İthal hayvanlar, Türkiye'ye geldikten sonra 21 günlük bir süreç işletilir. Bu hayvanlar belirli bir bölgede karantinaya alınır ve 21 gün boyunca yapılan testlerle hastalık taşımadıklarından emin olunana kadar hiçbiri piyasaya sürülmez” dedi.

BİYOLOJİK SİLAH

ERCİYES Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz şarbon hastalığı hakkında şu bilgileri verdi: “Etkeni 'bacillus anthracis' adı verilen bir bakteridir ve bu bakteri insanlar için öldürücüdür. Bu nedenle bu mikroorganizmalar biyolojik silah olarak da değerlendirilir. İnsanlarda erken teşhis edilirse tedavisi vardır.”

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, şarbon hastalığını TBMM gündemine taşıdı. Yazılı açıklama yapan Aygun, Brezilya'dan 2017 yılında 169 bin 365 büyükbaş, 2018'de 240 bin 245 büyükbaş hayvan ithal edildiğini vurgulayarak, “Hani bu hayvanların kontrolü yapılıyordu? Bu kontrol belgesini kimler imzaladı? Kontrol varsa şarbon nasıl çıktı?” dedi. Aygun, “Biz hayvan ithalatını nasıl bu kadar kontrolsüz yapabiliyor, kendi insanımızı ve diğer hayvan varlığımızı tehlikeye atıyoruz?” diyerek tepkisini dile getirdi.