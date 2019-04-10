Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ankara Batıkent Turgut Özal Mahallesi'nde bir parkta sokak köpekleri zehirli etle öldürüldü. Büyük yankı uyandıran olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Yedikleri tavuk etinden zehirlenerek hayatını kaybeden 13 sokak köpeği Yenimahalle ilçesindeki bir parkta bulundu. İhbar üzerine belediye ekipleri olay yerine intikal etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından vahşet olarak nitelendirdiği olayla ilgili gerekli görevlendirmeleri yaptığını dün akşam duyurmuştu. Bugün 3 şüpheli gözaltına alındı.