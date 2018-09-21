Ankara'da dev FETÖ Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 1 teğmen, 77 astsubay olmak üzere 119 şüpheli hakkında gözaltında kararı verildi. Şüpheliler aktif görevde.

MAHREM İMAMLARLA GÖRÜŞTÜLER

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 3 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 3 yüzbaşı, 18 üsteğmen, bir teğmen ve 77 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'nin pilot olduğu belirtildi.

16 İLDE OPERASYON

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların ifade işlemleri için ankara'ya getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.