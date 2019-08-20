Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem!

Ankara'da sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin birçok il ve ilçeden hissedildiği kaydedildi.

AFAD verilerine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre, saat 05. 07'de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Richter ölçeğine göre ise Mamak'ta 3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremi hissedenler, sosyal medyada deprem ve Mamak etiketiyle gündem yarattı.