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Anıtkabir'e giden İmamoğlu, Ankara'da Akşener' i ziyaret etti
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Anıtkabir'e giden İmamoğlu, Ankara'da Akşener' i ziyaret etti

Gayriresmi seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bugün Anıtkabiri ziyaret ettikten sonra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Gayriresmi seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, bugün Anıtkabiri ziyaret ettikten sonra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

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ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını gayriresmi seçim sonuçlarına göre kazanan Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, ilk iş olarak Anıtkabiri ziyaret etti. Kalabalık bir CHP heyetiyle Anıkkabiri ziyaret eden İmamoğlu, burada Anıtkabir resmi defterini imzaladı.

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İMAMOĞLU İYİ PARTİ GENEL MERKEZİNDE

Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de parti merkezinde ziyaret etti. İmamoğlu'nun kendisini ziyarete gelmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Akşener, " Allah gayretlerini ibadet saysın, İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Çok başarılı bir belediye başkanlığını Allah nasip etsin kendisine. Bu yorgun argın günün sonunda ziyareti için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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CUMHURBAŞKANI, İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETMELİ

Akşener ziyaret esnasında basın mensuplarının sorularınıda cevaplandırdı. Akşener, kendisine yönelen bir soru üzerine 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin sonuçlarına itirazların olabileceğini kaydederek, şunları söyledi:" Bizim İstanbul İl Başkanımızla da beraber takip ettiğimiz gibi 31 bin 186 sandığın ikisi hariç bütün sandıklarını imzalı, ıslak imzalı tutanakları elimizde. Dolayısıyla bu halde bitmesi sadece yorar. Herkesi yorar. Ben sayın Cumhurbaşkanından, Sayın İmamoğlu'nu tebrik etmesini ve tansiyonu düşürmesini bekliyorum".

 

 


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