Ani görme kayıpları altında pek çok hastalığı barındırıyor

Ani görme kayıplarının ne kadar sürerse sürsün mutlaka hekim kontrolü gerektirdiğini paylaşan uzmanlar, özellikle görme kaybı açısından riskli kabul edilen hızlı kilo verme ve stres altında çalışanların tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Görme kaybı yaşayan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin tedavi edilebilir olduğunu ifade eden uzmanlar, gözde ortaya çıkan her türlü durumda vakit kaybetmeden mutlaka doktora başvurulması gerektiğini savunuyor. Zaman kaybetmeden yapılacak müdahalelerin, kalp veya beyin gibi hayati organlardaki problemleri ortaya çıkartacağını dile getiren uzmanlar, ani görme kaybının, görmenin 5-10 saniye kadar kısa süreli veya kalıcı şekilde kaybedilmesi olarak tanımlandığını ancak kayıp, bütün görüş alanını kapsayarak tamamen ortam ışığı söndürülmüş gibi kapkaranlık olabileceği gibi siliklik veya soluk görme biçiminde de yaşanabildiğini açıklıyor.

Bu noktada sorunun şiddeti veya süresine bakmayın zaman kaybetmeden mutlaka doktora gitmeniz gerektiğini kaydeden uzmanlar, ani görme kayıpları, gözü besleyen damar sistemi, görüntüyü beyne götüren görme siniri veya göz içindeki merceğin beslenme sorunları gibi farklı etkenlerden kaynaklanabileceğini vurguluyor.

Çoğunlukla tek gözde meydana gelen, dev hücreli arterit gibi bazı damar iltihaplarında veya sahte alkol kullanımında toksik sebeplere bağlı kısa aralıklı olarak her iki gözde de kayıplar yaşanabileceğini belirten uzmanlar, iki gözünüz açıkken baktığınızda bir gözde meydana gelen kaybı anlamanın zor olduğu üzerinde duruyor.