Anavatan Partisi'nden Cumhur İttifakı'na destek

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, her zaman Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını kaydederek devlet tecrübesi kazandıklarını söyledi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı Kırıkkale adaylarına destek vermek adına bölgeye kadar geldi. MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Serdar Yarar ile Kırıkkale'nin Ahılı kasabasında vatandaşlar ile bir araya gelen Çelebi gündemi değerlendirdi.

CHP'ye Sert Eleştiri

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulunan Çelebi, "Beylikdüzü'nde başarılı olamayan bir insanın İstanbul'da başarılı olması zaten imkansızdır." dedi. Çelebi, AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın mega projelerinin hepsinde imzasının olduğuna da değinmeden geçemedi.