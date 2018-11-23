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Anaokulunda öz yeğenine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Anaokulunda öz yeğenine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı

Ankara'da özel bir anaokulunda izinsiz olarak getirdiği öz yeğenine şiddet uygulayan öğretmen görevden uzaklaştırılırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

Anaokulunda öz yeğenine şiddet uygulayan öğretmen görevden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili soruşturma açan Milli Eğitim Bakanlığı, kurumdan izinsiz olarak kreşe getirdiği öz yeğenine şiddet uyguayan öğretmenin psikolojik sorunlarının bulunduğunu belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, şiddet uygulayan öğretmenin kurumla ilişkisinin kesildği belirtilirkeni olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma açıldığı ifade edildi.

Ankara'da özel bir anaokulunda yaşanan çocuklara yönelik şiddet olayı büyük tepki çekmişti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kadın öğretmen susturamadığı küçük bir çocuğa ağzını kapatmak suretiyle fiziki müdahalede bulunmuştu. Olayın ardından veliler dayakçı öğretmene tepki gösterirken, Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Görüntülerde şiddere maruz kalan küçük çocuğun, öğretmenin öz yeğeni olduğu ve kuruma izinsiz olarak getirildiği ortaya çıktı.

ÖĞRETMENİN PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya lişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Ankara'da özel bir anaokulunda gerçekleşen ve sosyal medya aracıyla yayınlanan video görüntülerinde öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin; Olayda görevli çocuk gelişimi uzman öğreticisinin son birkaç hafta içinde ailevi sıkıntılar yaşadığı, kurumdan izin almadan öz yeğenini kuruma getirdiği, video görüntülerindeki çocuğun da yeğeni olduğu, kendi sınıfında yeğenine yüksek sesle bağırdığı, susturmak için ağzını kapayarak fiziki müdahalede bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Videodaki görüntüler üzerine, özel anaokulu tarafından, ismi geçen çocuk gelişimi uzman öğreticisinin görevine son verilmiştir. Anaokulunda yaşanan olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldı."

 

"ŞİDDET OLAYLARI ÖRTBAS EDİLMESİN"

Kreş yöneticisi Banu Yıldırım, kreşte yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Böyle sorunlar saklanırsa nasıl olacak? Ben susarsam o susarsa nasıl olacak? Lütfen kurumlara destek olalım ki başka kurumlarda bu tür olaylar olursa örtbas edilmesin. Konu yargıya yansımıştır. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağım. Siz de lütfen bu olayın takipçisi olun" diye konuştu.


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