Anadolu Efes'te Larkin fırtınası

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 devirdi.

Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle 3. dakikaya girilinken 10-2 öne geçti. Nelson ve Lucic'in sayılarıyla toparlanmaya çalışan Bayern Münih karşısında Singleton ile dış atışlardan skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 30-22 önde bitirdi. İkinci periyoda da etkili başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada farkı 13 sayıya (47-34) çıkardı. Savunmada zorlanan rakibi karşısında hücumdaki başarılı performansını devam ettiren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 57-40 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı hücumlar sonucunda bulduğu 10-2'lik seriyle başlayan Bayern Münih, 24. dakikada farkı 9 sayıya (59-50) indirdi. Larkin'in devreye girmesiyle tekrar kontrolü eline alan Anadolu Efes, boyalı alanda skor üretmeye devam etti ve son çeyreğe 76-58 önde girdi. Son periyodun ilk bölümünde Larkin ve Sertaç Şanlı ile sayı bulan Anadolu Efes, 35. dakikada farkı 24 sayıya (88-64) çıkardı. Kalan sürede farkı daha da açan lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 104-75 galip ayrıldı.