Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Anadolu Efes'te Larkin fırtınası
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Anadolu Efes'te Larkin fırtınası

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 devirdi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 devirdi.

Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Pleiss'in basketleriyle 3. dakikaya girilinken 10-2 öne geçti. Nelson ve Lucic'in sayılarıyla toparlanmaya çalışan Bayern Münih karşısında Singleton ile dış atışlardan skor bulmaya devam eden lacivert-beyazlı takım, ilk periyodu 30-22 önde bitirdi. İkinci periyoda da etkili başlayan Anadolu Efes, Sertaç Şanlı ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada farkı 13 sayıya (47-34) çıkardı. Savunmada zorlanan rakibi karşısında hücumdaki başarılı performansını devam ettiren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 57-40 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı hücumlar sonucunda bulduğu 10-2'lik seriyle başlayan Bayern Münih, 24. dakikada farkı 9 sayıya (59-50) indirdi. Larkin'in devreye girmesiyle tekrar kontrolü eline alan Anadolu Efes, boyalı alanda skor üretmeye devam etti ve son çeyreğe 76-58 önde girdi. Son periyodun ilk bölümünde Larkin ve Sertaç Şanlı ile sayı bulan Anadolu Efes, 35. dakikada farkı 24 sayıya (88-64) çıkardı. Kalan sürede farkı daha da açan lacivert-beyazlı takım, müsabakadan 104-75 galip ayrıldı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Anadolu Efes'te Larkin fırtınası
Aslı Enver sessizliğini bozdu
Arda Turan iddiası
İrem Derici'den itiraf
Fabinho'dan kötü haber
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
-
Çok Okunanlar
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Ryan Babel de sakatlandı
Ryan Babel de sakatlandı
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
Büşra Nur Çalar'ın bebek mevlidi olay oldu
Büşra Nur Çalar'ın bebek mevlidi olay oldu
Çağlar Söyüncü Manchester City'nin radarında
Çağlar Söyüncü Manchester City'nin radarında
Euro 2020'de muhtemel rakiplerimiz
Euro 2020'de muhtemel rakiplerimiz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı
Anadolu Efes'te Larkin fırtınası
Anadolu Efes'te Larkin fırtınası
Aslı Enver sessizliğini bozdu
Aslı Enver sessizliğini bozdu
Arda Turan iddiası
Arda Turan iddiası
İrem Derici'den itiraf
İrem Derici'den itiraf
Fabinho'dan kötü haber
Fabinho'dan kötü haber
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Arsenal'de Unai Emery kovuldu
Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik
Beşiktaş Slovan Bratislava maçında gerginlik
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı
Türk bayrağını öpen yaşlı kadın sosyal medyada
Türk bayrağını öpen yaşlı kadın sosyal medyada
Onyekuru Galatasaray'a
Onyekuru Galatasaray'a
Ben Fero savcılığa şikayet edildi
Ben Fero savcılığa şikayet edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji