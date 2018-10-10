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Anadolu'dan Yükselen Trend: İzol Börek
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Anadolu'dan Yükselen Trend: İzol Börek

Gerçek bir Anadolu lezzeti olan börek ve baklava. İzol Börek farkıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Adana'da başlayan İzol Börek efsanesi İstanbul ve dünyaya açılıyor.

Börek ve baklava gerçek bir Anadolu klasiğidir. 1976 dan beri efsane olan İzol Börek,  Gaziantep'te başlayan yolculuğuna önce Adana ve sonra İstanbul'a kadar aynı damak tadı ve lezzeti taşımayı başarmıştır. Pişerken yayılan enfes kokusu,ağızda dağılan kıtır kıtır hamuru lezzetine lezzet katan tereyağı ve bol bol koyulan peyniri sünerken sadece damağa değil gözede hitap ediyor. Tereyağı ve peynire rağmen yedikten sonra da hafif hissedeceğinize emin olabilirsiniz. Yapılan bu böreğin Toroslar'ı aşıp gelen ve tüm İstanbul'u saran lezzetini düşünücek olursak bu kadar ünlenmesini anlıyorsunuz. Maltepe, Merter Bakırköy Şişli ve Kadıköy'de bu lezzeti bulabileceğiniz gibi Adana ve İzmit başta olmak üzere tüm Türkiye de şubeleşme çalışmalarına devam etmektedir.

Modern konsepti ve güleryüzlü hizmet politikası ve damak çatlatan lezzetiyle börek severlerin kalbini çalmaya devam edecek olan izol börek başarısı lezzet formülünde gizli diyebiliriz.

 


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