Amerikan basınında çelişkili FETÖ haberleri; iade edilecek mi?

Amerikan NBC televizyonunda Trump yönetiminin Gülen'in Amerikadan çıkarılması için girişimlerde bulunduğu haberine karşılık son dakika olarak ABD Dışişleri Bakanlığından böyle bir görüşme yapılmadığı ve Türkiyeden gelen belgelerin incelemesinin sürdürüldüğü açıklandı.

DOLAR'DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Akşam saatlerinde Amerikan NBC News'de yer alan bir haber Türkiye kamuoyunda büyük bir heyecan uyandırdı. Gece boyunca bu haber dolayısıyla dolar 5.33 seviyelerine kadar geriledi.

ÇIKARILMASI İÇİN YASAL YOLLAR ARANIYOR

Haberde Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinin Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla Suudi Arabistan Krallığı yönetimi üzerindeki baskısını azaltması için, terör örgütü FETÖ elebaşısı Gülen'in ABD'den çıkarılması yönünde yasal yollar aramaya başladığı duyurulmuştu.

TÜRKİYEDE BÜYÜK HEYECAN UYANDIRDI

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ise ileriki saatlerde böyle bir haberin gerçek olmadığı ve herhangi bir görüşmenin sözkonusu olmadığına dair bir açıklama yapıldı. Haberin yayınlandığı saatte Türkiye kamuoyunda büyük bir heyecan dalgası oluştu. Dolar 5.40'lardan 5.33 seviyesine kadar indi. Gece boyunca bütün yayın organlarında bu haber üzerine yorumlar yapıldı.

ABD DIŞİŞLERİNDEN YALANLAMA

Ancak geç saatlerde son dakika haberi olarak geçilen ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise herhangi bir gelişmenin olmadığı, Türkiye'den gelen iade talepleri konusundaki belgelerin hala incelemekte olduğuna dair bilgiler verildi.