Amerikalılar, Türk akımını durdurmaya kararlı

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Türk Akımı ile Kuzey Akım-2 boru hatlarının yapımının karşısında olmaya devam edeceklerini söyledi.

TEK KAYNAĞA ESİR OLAMAYIZ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Başbakan Vladimir Groysman ile görüşen Perry, ABD, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2'ye mücadelesini sürdürüyor. Bunun sebepleri de ortada. Ukrayna ve Avrupaya vatandaşları, tek kaynaktan enerji tedarikinin esiri haline gelmemeli" dedi.

ENERJİDE ORTAKLIĞA AÇIĞIZ

Enerji bakanı Perry, Amerika'nın enerji alanında Ukrayna ile ortak olarak çalışmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Böyle bir ortaklığa ilgi duyduklarını dile getiren Ukrayna Başbakanı Groysman, Amerika ve Ukrayna arasında enerji alanındaki işbirliği için sayısız fırsatın olduğunu belirterek şöyle konuştu:

İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRECEĞİZ

" Ukrayna doğalgazının üretimi, doğalgaz transit sisteminin idaresi, nükleer alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve birlikte daha güçlü olmamız için iyi fırsatlara sahip olduğumuz her alanda ortaklığa hazırız."