Amerikalı komutan rest çekti; Çekilmeyeceğiz

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, CNN İnternational'a YPG/PKK kontrolünde bulunan Menbiç'le ilgili açıklamalarda bulunarak bölgede bulunan Amerikan askerlerinin çekilmeyeceğini bildirdi.

KONUŞLANMIŞ AMERİKALILAR ÇEKİLMEYECEK

Amerikalı komutan Votel, CNN televizyonu'nun sorularını cevapladı. Komutan Votel YPG/PKK kontrolünde olan Menbiç'te konuşlanmış olan Amerikan güçlerinin geri çekilmesi, yer değiştirmesi gibi bir planlarının olmadığını böyle bir konunun gündeme gelmediğini açıkladı.

ABD, bilindiği gibi Fırat Nehri'nin batısında bulunan Menbiç'te teröristlere silah desteği veriyor.

ANKARA, MENBİÇ'İ BOŞALTIN UYARISINDA BULUNMUŞTU

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, “Terörist örgüt ile Amerika'nın bağını koparması ve onların silahlarını bırakması şart. Teröristlere verdikleri silah ve mühimmatı toplayarak Menbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor” şeklinde konuşmuştu.