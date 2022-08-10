Amerika'ya Çalışmak İçin Gelen Türk Vatandaşlarında Son Durum!

Dışişleri Bakanlığı'dan aldığımız bilgi doğrultusunda yurt dışında yaşayan 9 milyonu aşkın Türk vatandaşının yaklaşık 5 milyonu Avrupa ülkelerinde, geri kalanı ise Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya'da bulunuyor.

Konumuz ise Amerika'ya son 2 yıl içerisinde Meksika üzerinden iltica edenler. Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 2018 yılında 252.380 idi. Son yıllarda iltica edenleri eklersek 350 bin sayılarına ulaştı.Amerika Çalışma Bakanlığı' nda değerli dostum Hamza'dan aldığım bilgiye göre Türk vatandaşlarımızın resmî olarak çalışan sayısı 198.676. Bunlara yasal çalışmayanlar dahil değil.

Maalesef Türk vatandaşlarımız çalışmaya geldiklerinde çalıştıkları yerler Türk restorantları ve diğer dükkanlar olduğu için en çok sıkıntıyı da kendi insanımızdan yaşıyoruz.

Neler oluyor?

Saatlik ücreti 12 ile 16 dolar arası değişiyor. Türk vatandaşı olduğu zaman bu ücretler çok aşağıda veriliyor.

Amerika'da bahşiş zorunluğu olmasada adettir bahşiş vermek. Maalesef yine Türk restorantlarının çoğu Türk çalışanlarının bahşişini vermiyor.

Deneme adı altında çalıştırıp 3 veya 5 gün sonra "sen yapamazsın "diyerek çok komik rakamlar veren maalesef yine bizim vatandaşlarımız oluyor.

Hatta bu günlerde Türk toplumunda" haftalığımı alamadım telefonlarıma cevap verilmiyor "şeklinde çok şikayetler alıyoruz.

Ve bunun gibi birçok sorunlar yaşanıyor. Bu insanlar buraya yeni bir hayat kurmak için evlerini, arabalarını, arsalarını satarak bir şekilde buralara gelmişler. Lütfen duyarlı olalım, çalışanlara saygı duyalım haklarını yemeyelim.Her daim birbirimize yardımcı olalım.

Melih GÖĞEBAKAN