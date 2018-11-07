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Amerika, Türkiye ile oynuyor; YPG terör örgütü değil!
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Amerika, Türkiye ile oynuyor; YPG terör örgütü değil!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmediklerini söyledi. Jeffrey, 'Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz.' Suriye'de önceliklerinin İŞİD ve İran'ın bölgeden çıkması olduğunu kaydetti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmediklerini söyledi. Jeffrey, "Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz." Suriye'de önceliklerinin İŞİD ve İran'ın bölgeden çıkması olduğunu kaydetti.

TELEKONFERANS DÜZENLEDİ

Jeffrey, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında,. ABD'nin Suriye potilitasına ilişkin konularda konuştu. Özel Temsilci Jeffrey, "ABD'nin terör örgütü PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül kararının YPG'ye verdikleri destekle çelişki teşkil edip etmediği" sorusunu şu şekilde cevapladı.

YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL

"PKK'ya ilişkin pozisyonumuz gayet net. PKK'nın aksine YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Bunu hiçbir zaman yapmadık. Suriye'ye müdahale etmeden önce de yapmamıştık. Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. YPG ve PKK arasındaki bağlantılara ilişkin endişelerini anlıyoruz. Bu yüzden çok dikkatli davranıyoruz. Öncelikle Türkiye'yi ne yaptığımız ve neden yaptığımız konusunda bilgilendiriyoruz. "
Türkiye'nin en kaygılı olduğu konuda, Menbiç ortak devriyeler yaptıklarını hatırlatan Jeffrey sözlerini şöyle sürdürdü:

TÜRKİYE İLE ARAMIZDA ORTAKLIKLAR ÇOK

"Türkiye İŞİD karşıtı koalisyonun bir üyesi. İŞİD, Türkiye'ye İstanbul havaalanı saldırısnda olduğuf gibi bir çok hasar verdi. Bunnu tekrar tekrar olmasını istemiyoruz. Türkiye ile genel politikamızı çok yakından koordine ediyoruz. Türkiye siyasal çözüm konusunda bizimle aynı fikirde.

İSTANBUL ZİRVESİ KARARLARINI DESTEKLİYORUZ Türkiye İstanbul zirvesinnin katılımcılarından biriydi. Zirvenin sonuçlarını destekliyoruz. Türkiye, İran'ın Suriye'deki varlığından memnun değil. Türkiye, Suriye hükümetinin doğasından memnun değil. Yani Türkiye ile aramızda ortaklıklar çok."


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