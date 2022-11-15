Amerika'ın taziyesini Neden Kabul Etmedik?İlişkilerimiz'de Son Durum!

İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili devletimizin en üst mercilerinden açıklamalarda

Amerikan Büyükelçiliği'nin taziyesini reddediyoruz sözleri dikkat çekti. Terör saldırısını ABD makamları kınarken saldırganın terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG ile bağlantısının açıklanmasıyla Washington'ın, Suriye'de Terör örgütü YPG'ye verdiği askeri ve siyasi destek yeniden gündeme geldi.

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüşmem'de aynen şu sözlere yer verdi

Sayın Soylu

Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz diyen İçişleri Bakanı Sayın Soylu Teröristleri yakaladık eğer yakalamasaydık bombacı Yunanistan'a kaçırılacaktı. Terör örgütü PYD'yi orada kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Şunun bilinmesini isteriz bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz hem çok güçlü mesaj vereceğiz dedi.

Peki Amerika neden hem Türkiye Müttefikimiz diye açıklama yapıyor nedense göz göre göre PYD ve PKK'ya desteğini göstere göstere göstere veriyor.

Sadece bunumla kalmıyor FÖTÖ terör örgütü lüferini iadesi konusunda son olarak tekrar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün G20 zirvesinde yeniledi.

Amerika'ın her zaman Politikası Türkiye'i zirve toplantılarında en iyi müttefik ve ortağımız diye dile getiriyor ama nedense Türkiye'in ve Dünyanın kabulü ettiği terör örgütlerinede yardımını yapıyor.

Peki nedeni nedir?

ABD ile ülkemiz arasında NATO çerçevesinde uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkileri mevcuttur. Bu köklü ortaklık, Avrupa-Atlantik coğrafyasının barış ve istikrarına önemli katkılarda bulunmuştur.

Günümüzde, ABD ile ilişkilerimiz çok boyutlu bir nitelik kazanmış iki ülke arasındaki temas trafiği artmıştır. ABD ile birçok bölgesel ve küresel meselede çıkarlarımızın örtüştüğü görülmektedir. Bununla birlikte, ABD'nin ulusal güvenliğimizi doğrudan etkileyen bazı konularda müteffiklik ruhuyla bağdaşmayan tutumu ilişkilerimizi olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Tüm bu sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü teminen çalışmalar sürdürülmektedir bizler tarafında bazen bunu Amerika diplomasinde görüyoruz.

Amerika İle Ticaret

ABD ile ikili ticaret hacmimiz 2020 yılında 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise 27 milyar doları aşmıştır. Ocak-Kasım 2021 dönemine ilişkin ticaret rakamlarına göre ABD'ye ihracatımız ABD'den ithalatımızın 1,5 milyar dolar üzerindedir.

2022 hedefimiz Ülkemiz ile ABD arasındaki ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması yönünde ortak hedef mevcuttur.

Ülkemizde hâlihazırda 2.462 ABD sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir.

Dünya markamız

Türk Hava Yolları'nın ABD'de New York, Miami, Şikago, Los Angeles, San Francisco, Washington,Boston, Houston, Atlanta ve Dallas'a doğrudan seferleri bulunmaktadır.İlerleyen günlerde 2 eyalette doğrudan seyahat olacaktır.

Uluslararası Medya Koordinatörü

Melih GÖĞEBAKAN