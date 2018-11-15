Amerika 17 Suudlu için yaptırım kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinden sorumlu Suudi Arabistanlı 17 kişi hakkında yaptırım uygulayacağını bu amaçla harekete geçildiğini açıkladı.
KRAL DANIŞMANI VE BAŞKONSOLOS'DA DAHİL
Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilişkili oldukları gerekçesiyle Veliaht Kral Selman'ın eski başdanışmanı Suud el Kahtani ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi'ninde aralarında bulunduğu 17 Suudi hakkında yaptırım kararı aldı.
YASA KAPSAMINDA YAYINLANDI
ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinde rol oynadığı gerekçesiyle Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında yaptırım listesine alınanların isimleri yayınlandı.
LİSTEDE KİMLER VAR
Veliaht Kralın başdanışmanı Suud el Kahtani, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed-el-Katibi ve yardımcısı Mahir Mutreb, Salah Tubaigy, Meshal el-Bostani, Naif el-Arifi, Mohammed el-Zahrani, Mansour Abahussain, Khalid el-Katibi, Abdulaziz el Hawsawi, Waleed el-Sehri, Thaar el-Harbi, Fahad el Balawi, Badr el- Otaibi, Mustafa el-Madani, Saif el-Qahtani ve Turki el Sehri