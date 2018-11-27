Pakistan'da bir kadın ameliyat sırasında doktorunun tecavüzüne uğradı. Hastanede yaşanan skandal ülkeyi ayağa kaldırırken Bakanlık, tecavüz olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatan bir kadın, 8 saatlik operasyon geçirdi. Operasyonun ardından taburcu edilen kadın, kısa süre sonra cinsel organında şiddetli ağrılar hissetmeye başladı. Kız kardeşi tarafından başka bir hastaneye götürülen talihsiz kadının, yapılan kontroller neticesinde tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

CİNSEL ORGANINDA KANAMA

Uzun süren ameliyatın ardından eve gelen kadın hasta cinsel organında aşırı derecede acı hissedip idrar yolunda kanma olunca kız kardeşi tarafından başka bir hastaneye götürldü. Hastanede kontrolleri yapılan kadının tecavüze uğradığı anlaşıldı.

ÜLKE AYAĞA KALKTI

Pakistan polis yetkililerinde Ali Waseen Nasir, tıbbi soruşturmanın devam ettiğini ve tecavüz olayı ile ilgili numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını söyledi. Pakistan Sağlık Bakanlığı ise olayı soruşturmaları için üç müfettiş görevlendirdiklerini açıkladı.

HASTANEDEN YALANLAMA GELDİ

Kadının tecavüze uğradığını hastanenin başhekimi, soruşturmada vediği ifadede kadına tecavüz edildiğine dair bir bulguya rastlanmadığını ve olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia ederek, kadının istediği üzerine numunelerin adli tıp kurumuna yollandığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.