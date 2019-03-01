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Ambulansa yol vermeyen sürücünün ifadesi şok etti
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Ambulansa yol vermeyen sürücünün ifadesi şok etti

İstanbul'da yaşanan olayda ambulansın yolunu kapatan ve sosyal medyada büyük tepki alan sürücünün ifadesi şok etti.

İstanbul'da yaşanan olayda ambulansın yolunu kapatan ve sosyal medyada büyük tepki alan sürücünün ifadesi herkesi şoke etti.

İstanbul D-100 Karayolunda ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü M.E.Y. polise ifade verdi. Sürücünün, "Avcılar istikametine doğru sol şeritten ilerliyordum. Önümde ilerleyen sürücü üzerime kırınca çok sinirlendim. Az kalsın kaza yapacaktım. Sonrasında ise sinirlerime hakim olamadım." dedi.

Sürücünün İfadesi şok Etti

Sürücü ifadesinde, "Avcılar istikametine doğru giderken sol şerit üzerinde ambulansı gördüm. Sirenlerini yaktı. Önümdeki araçta beni sıkıştırınca kaza atlattım. Az kalsın kaza yapacaktım. Ambulans ise sirenlerini kapatarak yola devam etti. Sonrasında daha da sinirlendim. Ambulansta şoförden başka kimsenin olmadığını gördüm. Bana hiç inandırıcı gelmedi." ifadelerine yer verdi.


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