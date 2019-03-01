Ambulansa yol vermeyen sürücü dehşeti yaşattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaşanan olayda ambulansa yol vermeyen sürücüler için cezaların oldukça hafif kaldığına değinerek bir an öncesinde bu konu hakkında yeni çalışmaların başlatılması gerekliliğine değindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinde infiale yol açan, ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında bazı açıklamalar yaptı.

Cezalar Caydırıcı Değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü ile ilgili olarak, "Maalesef bu konuda cezalar hiçte caydırıcı değil. Bu işler böyle gitmeye devam ederse bunun benzerleri de yeniden görülecektir. Bu konu hakkında verilen para cezaları oldukça komik. Sayın İçişleri Bakanı konu ile ilgili yakın bir zamanda gereken çalışmaları umarım başlatacaktır." ifadelerine yer verdi.